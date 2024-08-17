Фируджа выиграл четвёртый этап серии Grand Chess Tour, Непомнящий — на шестом месте

Двукратный вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял шестое место на четвёртом этапе серии Grand Chess Tour, который проходил в американском Сент-Луисе. Он выиграл соревнования по рапиду, но в блице стал девятым из десяти участников турнира.

Победителем Saint Louis Rapid & Blitz стал француз Алиреза Фируджа. Он шёл в лидерах на протяжении всего турнира и завершил его с результатом в 23 очка. Ближайший преследователь Уэсли Со отстал на три балла, занявший третье место Хикару Накамура набрал 19,5 очка.

Четвёртый этап серии Grand Chess Tour. Saint Louis Rapid & Blitz

Итоговое положение

1. Алиреза Фируджа (Франция) — 23 очка.

2. Уэсли Со (США) — 20.

3. Хикару Накамура (США) — 19,5.

4–5. Левон Аронян (США) — 19.

4–5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 19.

6–7. Ян Непомнящий (Россия) — 18.

6–7. Фабиано Каруана (США) — 18.