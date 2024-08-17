Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Болела за американку Сидни Маклафлин». Ткалич — о просмотре лёгкой атлетики на ОИ-2024

«Болела за американку Сидни Маклафлин». Ткалич — о просмотре лёгкой атлетики на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российская легкоатлетка Полина Ткалич рассказала, за кого болела на турнире по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Где нахожу мотивацию? Я сама себе конкурент, у меня в голове свои цели. Олимпиаду практически не смотрела, но мне, конечно, нужно было знать результаты женского бега на 400 метров. Ну и 400 метров с барьерами смотрела, потому что болела за американку Сидни Маклафлин», — приводит слова Ткалич ТАСС.

Напомним, Ткалич на чемпионате России — 2024 заработала 1 млн рублей, пробежав 400 м быстрее олимпийского норматива. В полуфинальном забеге Ткалич преодолела дистанцию за 50,81. Квалификационный норматив составлял 50,95.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа на стадионе «Калининец». В рамках национального чемпионата разыгрывается 44 комплекта наград.

Материалы по теме
Ткалич пробежала 400 м на ЧР быстрее олимпийского норматива, она получит 1 млн рублей
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android