«Вся команда пострадала». Алиса Шмидт — о скандале в сборной Германии в миксте на ОИ

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт высказалась о скандале в сборной Германии по поводу участников смешанной эстафеты 4x400 метров на Олимпиаде в Париже. Её партнёрша по команде Луна Булман перед началом смешанной эстафеты опубликовала в соцсетях сообщение о том, что она должна была участвовать в соревнованиях вместо Шмидт, так как является обладательницей второго результата сезона в Германии (после Эйлин Деме) на дистанции 400 метров. Впоследствии Булман не была включена в заявку на участие в женской эстафете, как это планировалось ранее.

«В конце концов, вся команда просто пострадала. Я не хочу, чтобы от этого пострадал кто-то ещё. На заднем плане произошло кое-что, чего пресса не заметила. На мой взгляд, это также не относится к публичной сфере. Пожалуйста, будьте осторожны с тем, что вы читаете. Это, пожалуй, только половина правды, потому что многое также просто опущено. Так было и в смешанной эстафете, и вы могли бы действительно разобраться со всем этим напрямую.

Я хочу высказаться против ненависти в интернете. Это был первый раз, когда я оказалась в такой ситуации, и в самый неподходящий момент», — написала Алиса Шмидт в своём аккаунте в соцсетях.

Сборная Германии по итогам двух полуфинальных забегов в смешанной эстафете 4x400 метров заняла 15-е место и не смогла квалифицироваться в финал Олимпиады-2024.

Алиса Шмидт в 2017 году была признана самой сексуальной спортсменкой мира.