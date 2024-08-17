«Пытаюсь понять, кто я вне спорта». Адам Пити — о перерыве перед ОИ-2028

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити заявил, что берёт длительный перерыв после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Париже в 2024 году, прежде чем решить, хочет ли он участвовать в следующих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (США).

«Я буду поддерживать форму и тренироваться в течение двух лет. Но собираюсь сделать перерыв, поставить другие дела на первое место. Пытаюсь найти баланс между работой и пытаюсь понять, кто я вне спорта.

Учитывая, что я сделал за последние 14 месяцев, мне на самом деле нужно всего два года», — сказал Пити в интервью The Times.

На Олимпиаде-2024 29-летний Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. После этого он сдал положительный тест на COVID-19. В составе сборной Великобритании Пити принял участие в комбинированной эстафете 4х100 м, заняв пятое место в квалификации, но не вошёл в национальную команду в миксте.