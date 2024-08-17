Адам Пити: золотая медаль — самая холодная вещь, которую ты когда-либо будешь носить

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити рассказал о цене, которую приходится платить, чтобы выиграть золотую олимпийскую медаль.

«Золотая медаль — самая холодная вещь, которую ты когда-либо будешь носить. Потому что ожидаешь, будто она решит все твои проблемы, но она не решит большинство из них. Когда ты выигрываешь олимпийское золото, за это приходится платить. Тебе приходится жертвовать своими отношениями с семьёй из-за нехватки времени. Ты должен упустить ключевые моменты своей жизни и поставить тренировки на первое место. Такова цена золота», — приводит слова Пити The Times.

На Олимпиаде-2024 29-летний Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. После этого он сдал положительный тест на COVID-19. В составе сборной Великобритании Пити принял участие в комбинированной эстафете 4х100 м, заняв пятое место в квалификации, но не вошёл в национальную команду в миксте.