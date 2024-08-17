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Полина Ткалич стала чемпионкой России в беге на 400 м с личным рекордом

Российская легкоатлетка Полина Ткалич стала чемпионкой России в беге на 400 м с результатом 50,14. На Олимпийских играх — 2024 в Париже на аналогичной дистанции победительницей стала представительница Доминиканской Республики Марилейди Паулино. Спортсменка установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 48,17.

Напомним, в полуфинальном забеге результат Ткалич составил 50,81. Она заработала 1 млн рублей, пробежав 400 м быстрее олимпийского норматива. Квалификационный норматив составлял 50,95.

2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа на стадионе «Калининец». В рамках национального чемпионата разыгрывается 44 комплекта наград.