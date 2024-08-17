Кочанова выполнила олимпийский норматив на ЧР в прыжках в высоту и получит 1 млн рублей

Российская легкоатлетка Мария Кочанова стала чемпионкой России по прыжкам в высоту, выполнив олимпийский норматив в 1.97 м. За это достижение она должна получить 1 млн рублей от ВФЛА.

Напомним, 2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.

Ранее Екатерина Ивонина заработала 1 млн рублей, пробежав 3000 м с/п быстрее олимпийского норматива. В финальном забеге она преодолела дистанцию за 9.21,58. Также Полина Ткалич заработала 1 млн рублей. В полуфинале она преодолела дистанцию 400 м за 50,86, быстрее квалификационного норматива.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа на стадионе «Калининец». В рамках национального чемпионата разыгрывается 44 комплекта наград.