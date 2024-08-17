Губерниев двумя словами описал выступление Полины Ткалич на чемпионате России

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российской легкоатлетки Полины Ткалич, которая стала чемпионкой России в беге на 400 м с результатом 50,14. В полуфинальном забеге результат Ткалич составил 50,81

«Мощь и красота!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Отметим, на Олимпийских играх — 2024 в Париже на аналогичной дистанции победительницей стала представительница Доминиканской Республики Марилейди Паулино. Спортсменка установила новый олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 48,17.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. Соревнования проводятся на стадионе «Калининец». В рамках национального чемпионата разыгрывается 44 комплекта наград.