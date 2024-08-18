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Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 3-го дня соревнований

17 августа в Екатеринбурге продолжился чемпионат России – 2024 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его третьего соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024, Екатеринбург. Третий соревновательный день

Семиборье. Женщины:

1. Валерия Москвитина — 5958.

2. Софья Якушина — 5957.

3. Елизавета Слободянюк — 5860.

Прыжки с шестом. Мужчины:

1. Михаил Шмыков — 5,72 м.

2. Тимур Моргунов — 5,72 м.

3. Дмитрий Качанов — 5,60 м.

Метание диска. Мужчины:

1. Алексей Худяков — 63,40 м.

2. Глеб Сидорченко — 60,73 м.

3. Евгений Богуцкий — 60,10 м.

Прыжки в высоту. Женщины:

1. Мария Кочанова — 1,97 м.

2. Мария Ласицкене — 1,91 м.

3. Карина Демидик — 1,91 м.

Тройной прыжок. Мужчины:

1. Дмитрий Чижиков — 16,58 м.

2. Виталий Павлов — 16,42 м.

3. Олег Брайко — 16,38 м.

400 м. Мужчины:

1. Максим Федяев — 45,82.

2. Роман Володькин (Беларусь) — 45,94.

3. Данил Вешняков — 45,95.

400 м. Женщины:

1. Полина Ткалич — 50,14.

2. Анна Михайлова (Беларусь) — 51,59.

3. Анна Садовничева — 52,17.

Метание копья. Мужчины:

1. Борис Бездольный — 80,15 м.

2. Алексей Котковец (Беларусь) — 78,74 м.

3. Владислав Панасенков — 76,01 м.

400 м с барьерами. Женщины:

1. Эмилия Тангара — 56,56.

2. Кристина Вершинина — 57,26.

3. Екатерина Беланович (Беларусь) — 57,46.

400 м с барьерами. Мужчины:

1. Фёдор Иванов — 49,58.

2. Владимир Лысенко — 49,69.

3. Вадим Кукалев — 50,33.

10 000 м. Женщины:

1. Любовь Дубровская — 32.17,92.

2. Ольга Вовк — 32.17,95.

3. Мария Ермакова — 32.19,75.

10 000 м. Мужчины:

1. Владимир Никитин — 28.08,82.

2. Никита Павлов — 28.37,45.

3. Анатолий Рыбаков — 28.38,32.