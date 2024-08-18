Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 3-го дня соревнований

17 августа в Екатеринбурге продолжился чемпионат России – 2024 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его третьего соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024, Екатеринбург. Третий соревновательный день
Семиборье. Женщины:
1. Валерия Москвитина — 5958.
2. Софья Якушина — 5957.
3. Елизавета Слободянюк — 5860.
Прыжки с шестом. Мужчины:
1. Михаил Шмыков — 5,72 м.
2. Тимур Моргунов — 5,72 м.
3. Дмитрий Качанов — 5,60 м.
Метание диска. Мужчины:
1. Алексей Худяков — 63,40 м.
2. Глеб Сидорченко — 60,73 м.
3. Евгений Богуцкий — 60,10 м.
Прыжки в высоту. Женщины:
1. Мария Кочанова — 1,97 м.
2. Мария Ласицкене — 1,91 м.
3. Карина Демидик — 1,91 м.
Тройной прыжок. Мужчины:
1. Дмитрий Чижиков — 16,58 м.
2. Виталий Павлов — 16,42 м.
3. Олег Брайко — 16,38 м.
400 м. Мужчины:
1. Максим Федяев — 45,82.
2. Роман Володькин (Беларусь) — 45,94.
3. Данил Вешняков — 45,95.
400 м. Женщины:
1. Полина Ткалич — 50,14.
2. Анна Михайлова (Беларусь) — 51,59.
3. Анна Садовничева — 52,17.
Метание копья. Мужчины:
1. Борис Бездольный — 80,15 м.
2. Алексей Котковец (Беларусь) — 78,74 м.
3. Владислав Панасенков — 76,01 м.
400 м с барьерами. Женщины:
1. Эмилия Тангара — 56,56.
2. Кристина Вершинина — 57,26.
3. Екатерина Беланович (Беларусь) — 57,46.
400 м с барьерами. Мужчины:
1. Фёдор Иванов — 49,58.
2. Владимир Лысенко — 49,69.
3. Вадим Кукалев — 50,33.
10 000 м. Женщины:
1. Любовь Дубровская — 32.17,92.
2. Ольга Вовк — 32.17,95.
3. Мария Ермакова — 32.19,75.
10 000 м. Мужчины:
1. Владимир Никитин — 28.08,82.
2. Никита Павлов — 28.37,45.
3. Анатолий Рыбаков — 28.38,32.