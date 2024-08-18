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Чемпион России в прыжках с шестом: очень хочется посоревноваться с Дюплантисом

Чемпион России в прыжках с шестом: очень хочется посоревноваться с Дюплантисом
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Чемпион России 2024 года в прыжках с шестом Михаил Шмыков рассказал, что хотел бы посоревноваться на международных турнирах, в том числе с двукратным олимпийским чемпионом и рекордсменом мира Арманом Дюплантисом.

«Что я могу сказать о Дюплантисе? Он очень сильный, очень быстрый, он не похож ни на кого. Говорят, что, кроме как прекрасно прыгать с шестом, он больше ничего делать не умеет. Конечно, мне очень хочется посоревноваться с Арманом в одном секторе, и не только с ним, в мире очень много других сильных прыгунов с шестом. Хочется постоять рядом с ними и посмотреть, как они прыгают», — приводит слова Шмыкова ТАСС.

24-летний Дюплантис на Олимпиаде-2024 прыгнул на 6,25 метра. Шмыков победил в субботу, 18 августа, на чемпионате России с результатом 5,72 метра.

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