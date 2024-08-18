Пронкин выполнил олимпийский норматив в метании молота на ЧР и получит 1 млн рублей

Российский легкоатлет Валерий Пронкин, представляющий Московскую область, стал чемпионом России в метании молота с результатом 79,24 метра. Он выполнил олимпийский норматив (78,20 м) и за это достижение должен получить 1 млн рублей от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На Олимпийских играх в Париже Пронкин с этим результатом занял бы четвёртое место.

Серебряным призёром чемпионата России стал Андрей Романов из Московской области с результатом 74,69 м. Тройку лучших замкнул метатель молота из Беларуси Александр Шиманович (72,69).

Напомним, 2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.