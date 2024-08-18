«Начальство впечатляет». Чемпионка России в прыжках в высоту — об условиях в Новогорске

Чемпионка России 2024 года в прыжках в высоту Мария Кочанова пожаловалась на условия в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

«Теперь в Новогорске всё залы платные. И если федерация (Всероссийская федерация лёгкой атлетики) не заплатила, то ты даже мячик покидать в кольцо не можешь. Новое начальство впечатляет уже совсем… Вместо того чтобы разбираться с проблемами: тараканами в номерах, личинками в еде… мы делаем платные залы», — написала Кочанова в своём телеграм-канале.

Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике проходит с 15 по 18 августа в Екатеринбурге. Кочанова победила в секторе прыжков в высоту с результатом 1,97 м. За выполнение олимпийского норматива она должна получить 1 млн рублей от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).