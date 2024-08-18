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Кнороз выполнила олимпийский норматив в прыжках с шестом на ЧР и получит 1 млн рублей

Прыгунья с шестом Полина Кнороз, представляющая Москву, стала чемпионкой России 2024 года с результатом 4,73 метра, который равен олимпийскому нормативу. За это достижение она должна получить 1 млн рублей от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На Олимпийских играх в Париже Кнороз с этим результатом заняла бы шестое место.

Второе и третье места заняли москвички Татьяна Калинина и Аксана Гатауллина. Обе взяли высоту 4,63 м со второй попытки, но по общему наименьшему количеству прыжков Калинина заняла позицию выше.

Ранее на чемпионате России по лёгкой атлетике Валерий Пронкин выполнил олимпийский норматив в метании молота.

Напомним, 2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.