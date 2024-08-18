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Аплачкина стала чемпионкой России на 1500 м, отстав от олимпийского норматива на 0,21

Аплачкина стала чемпионкой России на 1500 м, отстав от олимпийского норматива на 0,21
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Российская легкоатлетка Светлана Аплачкина, представляющая Воронежскую область, стала чемпионкой России 2024 года в беге на 1500 метров с результатом 4.02,71. Её не хватило 0,21 до выполнения олимпийского норматива, за который могла бы получить 1 млн рублей.

Второе место с результатом 4.08,06 заняла Александра Гуляева, выступающая за Москву и Ивановскую область. Тройку сильнейших замкнула Лилия Мендаева (Москва — ХМАО-Югра), пробежавшая дистанцию за 4.09,42.

Напомним, 2 августа исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил дополнительные призовые выплаты на чемпионат России. Спортсмены, выполнившие квалификационный норматив на Олимпийские игры в Париже, получат от ВФЛА премию в 1 млн рублей.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

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