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Прыгун в высоту Данил Лысенко стал чемпионом России — 2024, обойдя Илью Иванюка

Прыгун в высоту Данил Лысенко стал чемпионом России — 2024, обойдя Илью Иванюка
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Прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем чемпионата России по лёгкой атлетике с результатом 2,27 м. Ему не удалось выполнить олимпийский норматив, который равняется 2,33 м.

Второе место занял Илья Иванюк, взявший высоту 2,24 м. Тройку сильнейших замкнул Никита Анищенков, показавший одинаковый результат с Иванюком, но затративший большее количество попыток.

Лысенко является вице-чемпионом мира 2017 года, Иванюк — бронзовый призёр мирового первенства — 2019.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024. Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,27 м.
2. Илья Иванюк (Брянская область — Смоленская область) — 2,24 м.
3. Никита Анищенков (Москва, Челябинская область) — 2.24 м.

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