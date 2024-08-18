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Артём Макаренко победил на ЧР в беге 110 м с/б, Сергей Шубенков — бронзовый призёр

Российский легкоатлет Артём Макаренко стал чемпионом России 2024 года в беге на 110 метров с барьерами. В финальном забеге он пробежал дистанцию за 13,31 секунды. Ему не удалось выполнить олимпийский норматив, который равняется 13,27 секунды.

Вторым финишировал Семён Манаков – 13,56. Третье место занял, выступающий вне зачёта Виталий Парахонько из Беларуси (13,64), бронзу завоевал чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков, пробежавший дистанцию за 13,69.

Чемпионат России по лёгкой атлетике проходит с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024. Бег 110 м c/б, мужчины:

1. Артём Макаренко (Москва, Красноярский край) — 13,31 секунды.

2. Семён Манаков (Республика Татарстан) —13,56.

3. Сергей Шубенков (Московская, Алтайский край) — 13,69.