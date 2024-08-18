33-летний Сергей Шубенков заявил, что планирует продолжать карьеру в следующем сезоне

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал неудачное выступление на первенстве страны в Екатеринбурге, где стал бронзовым призёром. В финале он занял четвёртое место после выступавшего вне зачёта белорусского барьериста Виталия Парахонько.

«Я расстроен очень сильно, результат совсем не тот, за которым я сюда приехал. Не получилось у меня этот сезон вытащить. Хотя мы старались, и, судя по тренировкам, всё шло хорошо. Но пока силовая работа не переходит в скоростную выносливость.

Думаю, не хватило мне в этом году стартов после Игр БРИКС, ещё бы пару турниров, можно было бы и покрасивей пробежать. Точно могу сказать теперь, что хочу побороться и в следующем году. Не хочу я таким сезоном заканчивать свою карьеру. Думаю, у меня сил хватит, потому что моя работа на тренировках вселяет в меня определённый оптимизм», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Чемпионом России в беге на 110 м с барьерами стал Артём Макаренко. Вторым финишировал Семён Манаков.