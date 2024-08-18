Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 4-го дня соревнований

18 августа в Екатеринбурге завершился чемпионат России – 2024 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024, Екатеринбург. Четвёртый соревновательный день
200 м, Женщины
1. Юлия Караваева – 23,10
2. Наталья Комбарова – 23,17
3. Вера Филатова – 23,33
Эстафета 4х100 м, Женщины
1. Санкт-Петербург-2 – 44,64
2. Краснодарский край – 44,84
3. Москва – 45,30
1500 м, Женщины
1. Светлана Аплачкина – 4.02,71
2. Александра Гуляева – 4.08,06
3. Лилия Мендаева – 4.09,42
Эстафета 4х400 м, Женщины
1. Москва – 3.30,95
2. Иркутская область – 3.33,93
3. Санкт-Петербург-3 – 3.34,30
Прыжки с шестом, Женщины
1. Полина Кнороз – 4,73
2. Татьяна Калинина – 4,63
3. Аксана Гатауллина – 4,63
Тройной прыжок, Женщины
1. Екатерина Конева – 14,04
2. Дарья Нидбайкина – 13,93
3. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 13,89
Молот, Женщины
1. Софья Палкина – 72,40
2. Анастасия Григорьева – 70,71
3. Елена Соболева (Беларусь) – 69,44
110 м с/б, Мужчины
1. Артем Макаренко – 13,31
2. Семен Манаков – 13,56
3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,64
4. Сергей Шубенков – 13,69
200 м, Мужчины
1. Константин Крылов – 20,79
2. Андрей Лукин – 21,03
3. Александр Николаев – 21,19
Эстафета 4х100 м, Мужчины
1. Краснодарский край – 39,76
2. Санкт-Петербург – 40,14
3. Московская область – 40,22
1500 м, Мужчины
1. Константин Плохотников – 3.40,77
2. Егор Лимонов – 3.41,05
3. Сергей Дубровский – 3.41,07
Эстафета 4х400 м, Мужчины
1. Московская область – 3.06,92
2. Краснодарский край – 3.07,20
3. Санкт-Петербург – 3.07,63
Прыжки в высоту, Мужчины
1. Данил Лысенко – 2,27
2. Илья Иванюк – 2,24
3. Никита Анищенков – 2,24
Молот, Мужчины
1. Валерий Пронкин – 79,24
2. Андрей Романов – 74,69
3. Александр Шиманович (Беларусь) – 72,69
Спортивная ходьба, 10 000 м, Мужчины
1. Сергей Широбоков – 38.03,69 (рекорд Росси)
2. Василий Мизинов – 38.13,93
3. Сергей Кожевников – 38.28,29