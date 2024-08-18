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Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 4-го дня соревнований

18 августа в Екатеринбурге завершился чемпионат России – 2024 по лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2024, Екатеринбург. Четвёртый соревновательный день

200 м, Женщины

1. Юлия Караваева – 23,10

2. Наталья Комбарова – 23,17

3. Вера Филатова – 23,33

Эстафета 4х100 м, Женщины

1. Санкт-Петербург-2 – 44,64

2. Краснодарский край – 44,84

3. Москва – 45,30

1500 м, Женщины

1. Светлана Аплачкина – 4.02,71

2. Александра Гуляева – 4.08,06

3. Лилия Мендаева – 4.09,42

Эстафета 4х400 м, Женщины

1. Москва – 3.30,95

2. Иркутская область – 3.33,93

3. Санкт-Петербург-3 – 3.34,30

Прыжки с шестом, Женщины

1. Полина Кнороз – 4,73

2. Татьяна Калинина – 4,63

3. Аксана Гатауллина – 4,63

Тройной прыжок, Женщины

1. Екатерина Конева – 14,04

2. Дарья Нидбайкина – 13,93

3. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 13,89

Молот, Женщины

1. Софья Палкина – 72,40

2. Анастасия Григорьева – 70,71

3. Елена Соболева (Беларусь) – 69,44

110 м с/б, Мужчины

1. Артем Макаренко – 13,31

2. Семен Манаков – 13,56

3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,64

4. Сергей Шубенков – 13,69

200 м, Мужчины

1. Константин Крылов – 20,79

2. Андрей Лукин – 21,03

3. Александр Николаев – 21,19

Эстафета 4х100 м, Мужчины

1. Краснодарский край – 39,76

2. Санкт-Петербург – 40,14

3. Московская область – 40,22

1500 м, Мужчины

1. Константин Плохотников – 3.40,77

2. Егор Лимонов – 3.41,05

3. Сергей Дубровский – 3.41,07

Эстафета 4х400 м, Мужчины

1. Московская область – 3.06,92

2. Краснодарский край – 3.07,20

3. Санкт-Петербург – 3.07,63

Прыжки в высоту, Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,27

2. Илья Иванюк – 2,24

3. Никита Анищенков – 2,24

Молот, Мужчины

1. Валерий Пронкин – 79,24

2. Андрей Романов – 74,69

3. Александр Шиманович (Беларусь) – 72,69

Спортивная ходьба, 10 000 м, Мужчины

1. Сергей Широбоков – 38.03,69 (рекорд Росси)

2. Василий Мизинов – 38.13,93

3. Сергей Кожевников – 38.28,29