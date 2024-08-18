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Сергей Широбоков выиграл чемпионат России в ходьбе на 10000 м с рекордом страны

Сергей Широбоков выиграл чемпионат России в ходьбе на 10000 м с рекордом страны
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Российский атлет Сергей Широбоков с результатом 38:03.69 стал чемпионом России в спортивной ходьбе на 10000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

Серебряную медаль завоевал Василий Мизинов (38.13,93), тройку сильнейших замкнул Сергей Кожевников (38.28,29).

Широбоков превзошёл рекорд России на данной дистанции (38.14,24), который принадлежал Мизинову, и получит от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) один миллион рублей.

Сегодня, 18 августа, прошёл заключительный соревновательный день чемпионата России по лёгкой атлетике. Ранее прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем чемпионата России по лёгкой атлетике с результатом 2,27 м. Ему не удалось выполнить олимпийский норматив, который равняется 2,33 м.

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