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Российские спортсмены завоевали 21 золотую медаль на Кубке мира по зимнему плаванию

Российские спортсмены завоевали 21 золотую медаль на Кубке мира по зимнему плаванию
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Российская команда завоевала 37 медалей на Кубке мира по плаванию в ледяной воде, который прошел с 12 по 17 августа в городе Эль-Калафате. Стоит отметить, что на счету россиян 21 золотая медаль.

«В субботу, в завершающий день соревнований, наша команда из России выступила отлично. Несмотря на очень серьезную конкуренцию, собрали максимальный комплект наград. В копилку нашей сборной добавили 15 медалей, а всего у нас 37», — приводит слова президента Всероссийской федерации зимнего плавания и капитана команды Андрея Замыслова ТАСС.

Всего в российской команде было пять человек. Наилучший результат показал 77-летний Вячеслав Тихонов из Светлогорска Калининградской области — 26-кратный чемпион мира по зимнему плаванию. На соревнованиях он завоевал шесть золотых медалей.

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