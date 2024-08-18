Ласицкене высказалась по поводу предстоящей Паралимпиады

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, что будет следить за Паралимпиадой-2024 в Париже (Франция).

«Я обязательно буду поддерживать наших паралимпийцев. Всегда болею за них и хочу передать им большой привет, желаю успеха на соревнованиях. Они невероятные молодцы», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября.

На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.

Член организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) сообщил, что 1 млн билетов был продан на соревнования Паралимпиады.