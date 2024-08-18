Катажина Невядома стала победительницей женского «Тур де Франс»

Польская велогонщица Катажина Нивядома выиграла свой первый титул «Тур де Франс».

На восьмом этапе с финишем в Альп д’Уез голландка Деми Воллеринг лидирова незадолго до финиша в пять секунд, и могла отыграть отставание в общем зачете, выиграв этап. В итоге для победы Деми не хватило пяти секунд.

«Честно говоря, это безумие, весь этап был такими сумасшедшими американскими горками. Я пережила такое ужасное время на этом подъеме, как будто ненавидела все вокруг, а потом приехала на финиш и узнала, что выиграла Тур де Франс, что просто безумие! Это просто умопомрачительно», — сказалаНивядома после финиша.

«Это одно из величайших достижений в польском спорте. Неудача на Олимпиаде, теперь немного везения, но прежде всего мастерство», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальных сетях.