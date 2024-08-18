Умер экс-тренер женской сборной России по водному поло Сергей Фролов

Сегодня, 18 августа, на 66-м году жизни скончался бывший главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Фролов. Причина смерти не сообщается.

Специалист привёл национальную сборную России к бронзовым медалям на Олимпийских играх — 2000. Также под его руководством команда стала серебряным призером Кубка мира (1997), серебряным (1993 и 1997), бронзовым (1999) призером чемпионатов Европы.

«Федерация выражает соболезнования родным и близким Сергея Фролова, это невосполнимая потеря для всего ватерпольного мира», — говорится в сообщении пресс‑службы Федерации водного поло России.

Похороны Сергея Фролова состоятся в среду.