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Умер экс-тренер женской сборной России по водному поло Сергей Фролов

Умер экс-тренер женской сборной России по водному поло Сергей Фролов
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Сегодня, 18 августа, на 66-м году жизни скончался бывший главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Фролов. Причина смерти не сообщается.

Специалист привёл национальную сборную России к бронзовым медалям на Олимпийских играх — 2000. Также под его руководством команда стала серебряным призером Кубка мира (1997), серебряным (1993 и 1997), бронзовым (1999) призером чемпионатов Европы.

«Федерация выражает соболезнования родным и близким Сергея Фролова, это невосполнимая потеря для всего ватерпольного мира», — говорится в сообщении пресс‑службы Федерации водного поло России.

Похороны Сергея Фролова состоятся в среду.

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