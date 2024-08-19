Чемпионка Парижа-2024 заявила о желании побить мировой рекорд на дистанции 800 м

Британская легкоатлетка Кили Ходжкинсон заявила, что хочет побить мировой рекорд в беге на 800 м.

«Это определённо то, о чём я думала с тех пор, как участвовала в соревнованиях в Лондоне. Этот рекорд держался так долго. Прошло много времени с тех пор, как кто-либо пробежал [одну минуту и] 53 секунды, так что я бы с удовольствием это сделала. Думаю, что смогу. Теперь верю, что смогу это сделать.

С наукой и технологиями, которые есть в спорте, мы должны приветствовать это, и это то, что помогает нам приблизиться к этим рекордам. Мне бы хотелось посмотреть, насколько близко я смогу к этому подобраться», — приводит слова Ходжкинсон Eurosport.

Напомним, на Олимпийских играх — 2024 в Париже Кили Ходжкинсон выиграла золотую медаль на дистанции 800 м среди женщин.