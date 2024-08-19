Сборная России завоевала 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

С 12 по 18 августа 2024 года в Аргентине проходил Кубок мира по зимнему плаванию, свыше 150 зимних пловцов из 15 стран мира приняли участие в соревнованиях на дистанции от 25 до 500 м в ледяной воде.

В состав сборной России вошли пять участников, которые завоевали в общей сложности 37 медалей, из которых 21 золотая, 11 серебряных и пять бронзовых. Наша команда выступала на Кубке мира под флагом страны.

Организаторами Кубка мира по зимнему плаванию выступили Международная ассоциация зимнего плавания IWSA и общественная организация Nadando Argentina.

Во вторник, 20 августа 2024 года, в 11:00 состоится пресс-конференция российской команды по итогам выступления на Кубке мира по зимнему плаванию. Мероприятие пройдёт в конференц-зале Гребного канала Москва в Крылатском.