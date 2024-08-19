Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России завоевала 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Сборная России завоевала 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию
Аудио-версия:
Комментарии

С 12 по 18 августа 2024 года в Аргентине проходил Кубок мира по зимнему плаванию, свыше 150 зимних пловцов из 15 стран мира приняли участие в соревнованиях на дистанции от 25 до 500 м в ледяной воде.

В состав сборной России вошли пять участников, которые завоевали в общей сложности 37 медалей, из которых 21 золотая, 11 серебряных и пять бронзовых. Наша команда выступала на Кубке мира под флагом страны.

Организаторами Кубка мира по зимнему плаванию выступили Международная ассоциация зимнего плавания IWSA и общественная организация Nadando Argentina.

Во вторник, 20 августа 2024 года, в 11:00 состоится пресс-конференция российской команды по итогам выступления на Кубке мира по зимнему плаванию. Мероприятие пройдёт в конференц-зале Гребного канала Москва в Крылатском.

Материалы по теме
Легкоатлет Ноа Лайлз — о Йокиче: буду честен, я не знаю, кто это
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android