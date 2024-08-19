Чемпион России гимнаст Даниел Маринов перенесёт операцию на плече

Российский спортивный гимнаст Даниел Маринов сообщил, что в скором времени перенесёт операцию на плече.

«Ну что! Результаты МРТ показали, что всё-таки надо делать операцию на плечо… Никогда не думал, что когда-то мне придется «лечь под нож», но, узнав обратное, я не расстраиваюсь и принимаю это. Значит, просто так надо. И, на самом деле, хочется уже поскорее убрать эту проблему, которая тянется с начала этого года, чтобы она не беспокоила меня в будущем.

Предварительные даты операции — середина сентября, а после неё восстановление 4-6 месяцев. Благо, что в ближайшее время не планируются серьёзных стартов, на которых необходимо моё участие. Поэтому это плюс-минус удобное время для такого дела. Уверен, что всё будет хорошо, прорвёмся! Надо только немного потерпеть. А вы берегите себя, обнял», — написал Маринов в своём телеграм-канале.