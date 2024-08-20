Испанский пляжник Чики: российская лига — лучшая в мире

Игрок пляжного футбольного клуба «Спартак» Ардила Наварро (Чики) заявил, что российская Суперлига — лучшая в мире, а европейские чемпионаты пока не дотягивают до её уровня.

«На мой взгляд, российская лига — лучшая в мире. Каждый соперник способен навязать ожесточённую борьбу и сделать матч по-настоящему сложным. Да, чемпионаты Испании, Португалии и Италии растут, однако до уровня Суперлиги им ещё далеко.

Кроме того, считаю, людям следует вами восхищаться: после наложения санкций россияне не опустили руки и продолжают кропотливо работать, чтобы не отставать от других стран. Наш вид спорта не стоит на месте, поэтому без сильного внутреннего чемпионата и слаженной работы федерации у России могли появиться нешуточные проблемы в дальнейшем. Тот путь, который избран руководством пляжного футбола вашей страны, позволяет национальной дружине расти, и с ней обязательно придётся считаться в дальнейшем», — приводит слова Наварро BSRussia.

Напомним, минувшей осенью московский «Спартак» одержал победу над «Брест-Волгой» из Беларуси и стал бронзовым призёром Московского международного кубка по пляжному футболу.