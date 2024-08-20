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Российский велогонщик Власов поднялся на 19-е место в тотале «Вуэльты» после трёх этапов

Российский велогонщик Александр Власов поднялся на 19-е место в общем зачёте многодневки «Вуэльта» по итогам третьего соревновательного дня. После этапа, который пролегал по маршруту Лозан — Каштелу-Бранку, Власов (Bora-Hansgrohe) занял 40-е место.

Победу одержал бельгийский спортсмен Ваут ван Арт (Visma). Он преодолел дистанцию длиной 191 км за 4 часа 40 минут и 42 секунды. Второе место занял австралийский гонщик Кэйден Гровс (Alpecin-Deceuninck), а на третью ступень пьедестала поднялся испанец Ион Аберастури (Euskaltel-Euskadi).

«Вуэльта Испании» проходит с 17 августа по 8 сентября. Соревнования состоят из одного равнинного этапа, пяти среднегорных и восьми высокогорных отрезков. Многодневка завершится в столице Испании Мадриде.