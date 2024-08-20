Гимнаст Белявский: думаю, нас не допустят до Олимпиады в Лос-Анджелесе

Гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года Давид Белявский считает, что Россию не допустят до ОИ-2028 в Лос-Анджелесе (США).

– Если ситуация в мире изменится, вы можете ещё остаться и до следующих Олимпийских игр?

– Это зависит от того, позволят ли силы. Если через четыре года буду конкурентоспособным, то почему бы и нет? Но я думаю, что нас не допустят до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Эти Игры пройдут в Америке. Если бы прошли в другом месте, у меня были бы другие мысли, — приводит слова Белявского Metaratings.

Ранее российские гимнасты отказались участвовать в ОИ-2024 в нейтральном статусе на условиях МОК. Сам Давид Белявский заявил, что не поддерживал и не следил за теми спортсменами, которые выступили в Париже без флага и гимна.