Примож Роглич выиграл 4-й этап «Вуэльты Испании» — 2024. Александр Власов финишировал 12-м

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Трёхкратный чемпион словенский велогонщик Red Bull – BORA – Hansgrohe Примож Роглич стал победителем четвёртого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2024. Роглич преодолел дистанцию в 170,5 км за 4:26.49. Эта победа позволила словенцу возглавить генеральную классификацию соревнований.

Россиянин Александр Власов, также представляющий команду Red Bull — BORA — Hansgrohe, занял на данном этапе 12-е место. В общем зачёте он идёт 10-м с отставанием в минуту.

Велоспорт. «Вуэльта»-2024, четвёртый этап, Пласенсия – Пико Вильюэркас (Испания). Протяжённость маршрута – 170,5 км:

1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – Hansgrohe) – 4.26,49.

2. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Dstny) – то же время.

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates).

4. Энрик Мас (Испания, Movistar).

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale).

6. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) …

12. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,38.