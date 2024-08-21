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Президент Польши хочет возглавить МОК

Президент Польши хочет возглавить МОК
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Экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что польский лидер Анджей Дуда после истечения срока полномочий в 2025 году намерен претендовать на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Wprost.

По информации источника, шансов на такое назначение очень мало, поскольку президентами МОК обычно становятся люди из мира спорта, имеющие отношение к Олимпийским играм.

На данный момент главой МОК является Томас Бах. Новые выборы президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции. Отметим, Бах не будет участвовать в выборах главы организации. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Дуда не сможет принять участие в выборах президента Польши в 2025 году, так как конституция запрещает главе государства занимать должность более двух сроков.

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Отношения России и МОК:

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