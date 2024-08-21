Борзаковский: очень тяжело работать без международной соревновательной практики

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м легкоатлет Юрий Борзаковский рассказал о том, как переживает отстранение от международных стартов российская лёгкая атлетика.

«Эти санкции заставили нас обратить внимание на развитие легкой атлетики внутри страны. Сейчас соревнования в России проходят на более высоком организационном уровне, есть серьёзная внутренняя конкуренция. Да, за эти 10 лет завершили свои карьеры по тем или иным причинам десятки спортсменов, которые выступали на высоком уровне. Сейчас им на смену пришло другое поколение, которое не менее амбициозно.

Но, конечно, очень тяжело работать без международной соревновательной практики, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы создать эту конкуренцию. Федерация выплачивает лучшим спортсменам дополнительные призовые, что не может не мотивировать ребят показывать высокий результат. Если бы мы сейчас полноценно вернулись на международные старты, то российская лёгкая атлетика получила бы серьёзный толчок в своем развитии, в нашем виде очень важна сильная конкуренция, которая является залогом достижения высокого результата», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. Российские легкоатлеты не были допущены до участия.