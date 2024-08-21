Борзаковский — о Ласицкене: Маша своего последнего слова ещё не сказала

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м легкоатлет Юрий Борзаковский оценил возможность прыгуньи в высоту Марии Ласицкене показать высокие результаты.

«Она вообще является настоящим бойцом. Ярким примером тому является её выступление в 2021 году, когда она незадолго до Олимпиады в Токио получила травму, но успела восстановиться и завоевать в Японии золотую медаль.

Уверен, Маша своего последнего слова ещё не сказала. Она может настроиться на любой старт, если захочет. При этом потреплет нервы на небольших высотах, но когда дело дойдёт до 2 м и выше, то там она будет безупречна», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Ранее Борзаковский заявил о том, что возвращение российских легкоатлетов на международную арену даст толчок развитию спорта внутри страны.