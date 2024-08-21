Юрий Борзаковский отреагировал на новость о возможном избрании главой МОК Себастьяна Коу

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский оценил возможность для главы World Athletics Себастьяна Коу возглавить Международный олимпийский комитет (МОК).

«Коу является членом МОК с 2020 года. Насколько я понимаю, не исключено, что его не допустят до выборов в президенты, так как его членский стаж в Международном олимпийском комитете составляет меньше восьми лет. Я не могу сейчас точно говорить, какую политику он будет проводить на посту президента МОК, потому что сначала ему нужно туда избраться. Не исключаю, что Коу на этом посту станет проводить столь же жёсткую политику в отношении российских спортсменов, как ранее поступил с нашими легкоатлетами, которым ещё в декабре отказал в участии в Олимпиаде», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.