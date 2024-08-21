13-летний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Российский шахматист Иван Землянский получил высшее шахматное звание гроссмейстера. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России. Заключительную норму 13‑летний спортсмен выполнил в мае на турнире Sharjah Masters.

«Землянский — самый молодой гроссмейстер в истории страны, ему ещё нет и 14 лет, восходящая звезда отпразднует день рождения 31 августа. Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времён и народов», — написано в заявлении на сайте ФШР.

После присвоения звания Землянский официально стал самым молодым гроссмейстером России, побив рекорд Аниша Гири, до 2009 года выступавшего за Россию. Также результат Землянского вошёл в десятку лучших за всю мировую историю. Сегодня Аниш Гири представляет Нидерланды.