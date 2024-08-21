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Тренер сборной России по лёгкой атлетике: на результаты влияют девять лет отстранения

Тренер сборной России по лёгкой атлетике: на результаты влияют девять лет отстранения
Руслан Мащенко
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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко считает, что на результаты российских легкоатлетов влияет отстранение от международных стартов.

«Результаты наших легкоатлетов уступают победителям Олимпийских игр. Девять с половиной лет отстранения дают о себе знать. Притом на международных стартах спортсмены часто выступают сильнее, изыскивая скрытые резервы. По ходу сезона, особенно перед Играми БРИКС и во время них, был показан ряд хороших результатов, соизмеримых с теми, что продемонстрировали победители и призёры чемпионата Европы. Сейчас в сборной происходит смена поколений. На лидерские позиции выходит молодёжь», — приводит слова Мащенко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м легкоатлет Юрий Борзаковский заявил о нехватке международной практики российским легкоатлетам.

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