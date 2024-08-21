Тренер сборной России по лёгкой атлетике: на результаты влияют девять лет отстранения

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко считает, что на результаты российских легкоатлетов влияет отстранение от международных стартов.
«Результаты наших легкоатлетов уступают победителям Олимпийских игр. Девять с половиной лет отстранения дают о себе знать. Притом на международных стартах спортсмены часто выступают сильнее, изыскивая скрытые резервы. По ходу сезона, особенно перед Играми БРИКС и во время них, был показан ряд хороших результатов, соизмеримых с теми, что продемонстрировали победители и призёры чемпионата Европы. Сейчас в сборной происходит смена поколений. На лидерские позиции выходит молодёжь», — приводит слова Мащенко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м легкоатлет Юрий Борзаковский заявил о нехватке международной практики российским легкоатлетам.