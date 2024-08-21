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«Неформальные контакты продолжаются». Поздняков — о взаимоотношениях МОК и ОКР

«Неформальные контакты продолжаются». Поздняков — о взаимоотношениях МОК и ОКР
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Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) сохраняет неформальные контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«На текущий момент задача ОКР сохранить свои позиции, не ухудшить ситуацию. Как вы знаете, членство ОКР временно приостановлено, и эта ситуация даёт возможность обеим сторонам не делать скоропалительных движений и подготовиться к полноценному восстановлению отношений. Неформальные контакты с МОК никуда не делись, они продолжаются», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, на Играх в Париже выступало 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Олимпиады-2024. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

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