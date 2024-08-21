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Поздняков оценил вероятность участия России в Олимпийских играх — 2026

Поздняков оценил вероятность участия России в Олимпийских играх — 2026
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Глава ОКР Станислав Поздняков оценил перспективы участия России в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«Олимпийские игры 2026 года? Как вы знаете, в Международном олимпийском комитете произойдёт ряд перестановок, поэтому перспективы Милана сейчас оценивать сложно. Мы объективно смотрим на ситуацию и ставим реальные задачи и цели, которые связаны с юношескими Олимпийскими играми в Сенегале в 2026 году и Олимпийскими играми 2028 года», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде-2024 выступали 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Игр в Париже. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

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