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Поздняков считает, что президент МОК Томас Бах не смог преодолеть политическое давление

Поздняков считает, что президент МОК Томас Бах не смог преодолеть политическое давление
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Глава ОКР Станислав Поздняков оценил работу Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«К сожалению, и сам Бах, и МОК являются заложниками экономической модели, которая реализуется на практике. Подавляющее большинство его спонсоров — трансатлантические корпорации, как правило, с западным участием, которые давят на МОК. Он не смог преодолеть политическое давление, как ни старался, поэтому говорить о том, будет преемник Баха лучше или хуже, достаточно сложно», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации. Он является главой МОК с осени 2013 года.

На Олимпиаде-2024 выступали 15 россиян. На счету спортсменов из России одна медаль в рамках Игр в Париже. 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере.

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