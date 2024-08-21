«Спасибо за это». Алла Шишкина высказалась о проекте «Олимпийский резерв — Детям лучшее»

Трёхкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась по поводу проекта «Олимпийский резерв – детям — лучшее».

«Хочу поблагодарить Олимпийский комитет России за оказанную честь.

Мне удалось побывать на юношеских Олимпийских играх только в качестве ребенка. Это было в далеком 98-м году, тогда юношеские Олимпийские игры проходили в Москве. Даже тогда, не являясь полноценным спортсменом-участником, я испытала невероятный заряд эмоций и смотрела на спортсменов-юниоров с невероятным восхищением.

Поэтому такая поддержка юных спортсменов — это, безусловно, важное дело. Спасибо Олимпийскому комитету за это!», — приводит слова Шишкина Telegram-канал Олимпийского комитета России.