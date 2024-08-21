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Бронзовый призёр ОИ Ташаев: я надеюсь, что мы ещё увидим флаг России на Олимпиаде

Бронзовый призёр ОИ Ташаев: я надеюсь, что мы ещё увидим флаг России на Олимпиаде
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо Тамерлан Башаев дал комментарий по поводу проекта «Олимпийский резерв – детям — лучшее», а также выразил надежду на то, что Россия сможет принять участие в Олимпийских играх.

«Я тоже начинал свой путь с юношеской команды, и те успехи, которых я там добился, стали подспорьем и фундаментом моей последующей карьеры в профессиональном спорте. Я считаю, что это инициатива очень важна и нужна нашим ребятам для того, чтобы они достойно прошли свой путь с нашей поддержкой.

Я надеюсь, что мы ещё увидим флаг России на Олимпийских играх, есть тенденция к позитивному изменению, ведь спорт — это дружба между странами», — приводит слова Башаева Telegram-канал Олимпийского комитета России.

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