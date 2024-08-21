Лидер регбийного «Енисея-СТМ» получил российское гражданство

Нападающий регбийного клуба «Енисей-СТМ» Франсуа Эстерхёйзен успешно прошёл процесс натурализации и перестал считаться легионером. Уроженец Южной Африки защищает цвета красноярской команды с 2022 года, ранее он выступал за столичные ЦСКА (2019-2021) и «Динамо» (2021-2022).

«Всё ещё не могу до конца поверить, но в то же время с воодушевлением смотрю в будущее. Если я получу вызов в сборную, то для меня будет большой честью представлять Россию!» — сказал Эстерхёйзен «Чемпионату».

Напомним, в этом сезоне 28-летний регбист является лидером чемпионата России по занесённым попыткам — 26. В чемпионате России сезона-2023/2024 «Енисей-СТМ» занимает первое место с 67 очками. Национальное первенство завершится 13 октября.