Винер высказалась о проекте «Олимпийский резерв – детям — лучшее»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась по поводу проекта «Олимпийский резерв – детям — лучшее».

«Я хочу сказать и всегда говорила, и практика показывала, что взрослые получаются из детей. В приходилось доказывать, что дети должны тренироваться в таких же условиях и работать с такими же тренерами, потому что дуб в пустыне не растет. Дуб растет среди дубов. Сейчас мы проводим очень много сборов с детьми, в том числе из Луганска, Донецка, Курска. Со всеми перспективными детьми нашей страны. Это важные сборы, которые так и называются — «Перспективные дети». Дети тренируются в высоких залах с хорошими тренерами, с ними проводят мастер-классы наши чемпионы. У нас 51 олимпийская медаль, есть из кого выбрать», — приводит слова Винер Telegram-канал Олимпийского комитета России.