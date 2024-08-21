Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги, установив рекорд соревнований

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозане (Швейцария). Он преодолел планку на высоте 6,15 м и установил рекорд швейцарского этапа. Отметим, что третье место на соревнованиях разделили сразу три спортсмена.

Бриллиантовая лига, Лозанна. Прыжки с шестом, мужчины:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,15 м;

2. Сэм Кендрикс (США) — 5,92 м;

3. Сондре Гуттормсен (Норвегия) — 5,82 м;

3. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5,82 м;

3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,82 м.

Дюплантис провёл первый старт с Олимпийских игр — 2024. Напомним, в Париже (Франция) швед установил новый мировой рекорд в своей последней попытке, преодолев планку на высоте 6,25 м.