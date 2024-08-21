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Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги, установив рекорд соревнований

Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги, установив рекорд соревнований
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги в Лозане (Швейцария). Он преодолел планку на высоте 6,15 м и установил рекорд швейцарского этапа. Отметим, что третье место на соревнованиях разделили сразу три спортсмена.

Бриллиантовая лига, Лозанна. Прыжки с шестом, мужчины:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,15 м;
2. Сэм Кендрикс (США) — 5,92 м;
3. Сондре Гуттормсен (Норвегия) — 5,82 м;
3. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5,82 м;
3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,82 м.

Дюплантис провёл первый старт с Олимпийских игр — 2024. Напомним, в Париже (Франция) швед установил новый мировой рекорд в своей последней попытке, преодолев планку на высоте 6,25 м.

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