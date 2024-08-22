Российские борцы завоевали пять медалей на юниорском ЧМ в Иордании

Российские борцы греко-римского стиля завоевали пять медалей на юниорском чемпионате мира — 2024 в Аммане (Иордания). На высшую ступень пьедестала поднялись Асланбек Костоев (до 45 кг) и Михаил Шкарин (до 80 кг).

Серебряную награду удалось завоевать Владиславу Бырли (до 71 кг), а бронзовые медали достались Николаю Кристову (до 48 кг) и Джабраилу Умхаджиеву (до 65 кг).

Ранее кубинский борец Михаин Лопес завоевал пятое золото Олимпиады в карьере. 41-летний классик — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борец обошёл по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста. Также Лопес является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).