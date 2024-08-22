В Чечне наградили борцов, представлявших Узбекистан и Албанию на ОИ-2024 в Париже

Министр спорта Чеченской республики Ахмат Кадыров опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором показал, как в Грозном чествовали борцов Разамбека Жамалова и Ислама Дудаева, которые представляли на Играх в Париже Узбекистан и Албанию.

В видеоролике Ахмат Кадыров лично встретил спортсменов в аэропорту столицы Чечни, после чего Жамалов и Дудаев получили ключи от квартир, а первому как олимпийскому чемпиону досталось ещё 10 млн рублей.

Напомним, несмотря на то что Жамалов выступает за Узбекистан, после золота в Париже он заявил, что посвящает эту медаль также России, Дагестану и Чечне. В финальной схватке в категории до 74 кг он одолел японца Даити Такатани.

Дудаев же нёс флаг Албании на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024.