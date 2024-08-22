Министр спорта Польши заявил, что президент Дуда не подходит на роль главы МОК

Министр спорта Польши Славомир Нитрас заявил, что президент страны Анджей Дуда не подходит на должность главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит в МОК. Мне кажется, что наилучшей формулой является такая, когда во главе организации стоит выдающийся в прошлом спортсмен», — приводит слова Нитраса RT со ссылкой на RMF FM.

Анджей Дуда после истечения срока полномочий в 2025 году намерен претендовать на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Wprost. По информации источника, шансов на такое назначение очень мало, поскольку президентами МОК обычно становятся люди из мира спорта, имеющие отношение к Олимпийским играм.