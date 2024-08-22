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Мария Ласицкене пропустит финал серии «Высота» в Златоусте из-за проблем с ногой

Мария Ласицкене пропустит финал серии «Высота» в Златоусте из-за проблем с ногой
Мария Ласицкене
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит финал серии «Высота» в Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Уточняется, что Ласицкене во время тренировки почувствовала дискомфорт в ноге и решила не рисковать здоровьем и не обострять старую травму. Вместо олимпийской чемпионки на соревнованиях выступит Аделина Андреева.

Ранее Мария Ласицкене рассказала, что не смогла смотреть лёгкую атлетику на Олимпийских играх — 2024 в Париже из-за недопуска российских легкоатлетов. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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