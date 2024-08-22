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Ещё один южноафриканский регбист получил российское гражданство

Ещё один южноафриканский регбист получил российское гражданство
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Хукер пензенского «Локомотива» южноафриканец Руди ван Ройен получил российское спортивное гражданство, сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Регбист выступает в PARI Чемпионате России на протяжении последних пяти лет. Весь российский этап карьеры ван Ройен проводит за «Локомотив» из Пензы.

Отметим, что за это межсезонье ван Ройен стал уже третьим представителем ЮАР, который перестал считаться легионером в России. Ранее этого добились Лейтон Экстин и Франсуа Эстерхёйзен. Второй так же, как и ван Ройен, стал обладателем гражданства РФ.

В текущем розыгрыше PARI Чемпионата России 32-летний ван Ройен появился в шести поединках, в которых принёс своей команде восемь баллов: одна попытка и один штрафной.

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