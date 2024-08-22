Близнюк высказалась о золоте китаянок в художественной гимнастике на Играх в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (2012, 2016), чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, ныне тренер сборной Китая Анастасия Близнюк прокомментировала победу своих подопечных на Олимпиаде в Париже.

«Олимпийское золото в художественной гимнастике китаянки взяли впервые в истории, и такого фурора никто на самом деле не ожидал. В том числе и я. Понятно, в глубине души рассчитывали на медаль, когда ехали в Париж, но то, что она окажется золотой, даже в голову не приходило. На самом деле я всегда стараюсь объяснить подопечным: когда ты на ковре, Олимпиада ничем не отличается от каких-либо других соревнований или контрольных прогонов на тренировке. Поэтому вообще не надо настраивать себя, что Игры — какое-то особенное выступление космического масштаба. Этим можно только излишне себя накрутить», — сказала Близнюк в интервью RT на русском.

Напомним, на Олимпиаде в Париже представительницы Китая с результатом 69,800 выиграли золото в групповом многоборье. Второе место заняли спортсменки из Израиля (68,850). Бронза — у спортсменок из Италии (68,100). В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступали 15 спортсменов.